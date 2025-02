Nagelsmann, Müller und Co.: Grußbotschaften für Biathleten

Besondere Motivation vor dem Start: Die deutschen Biathleten haben vor dem Auftaktrennen bei den Weltmeisterschaften in Lenzerheide zahlreiche Grußbotschaften aus der Welt des Sports erhalten. In dem vom Deutschen Skiverband (DSV) bei Instagram veröffentlichten Video treten unter anderem Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Fußballstars Manuel Neuer, Thomas Müller und Leroy Sané auf. Auch der frühere Biathlet Benedikt Doll und die in Babypause befindliche Vizeweltmeisterin Janina Hettich-Walz kommen zu Wort.