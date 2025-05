Nah am Weltrekord: Schwimmerin Ledecky glänzt bei Rückkehr

Die neunmalige Schwimm-Olympiasiegerin Katie Ledecky hat eine beeindruckende Rückkehr ins Becken gefeiert. Die 28-jährige US-Amerikanerin schwamm in der Nacht auf Donnerstag deutscher Zeit beim TYR Pro Series meeting in Florida über 1500m Freistil auf der Langbahn die zweitschnellste Zeit der Geschichte. Es war ihr erster Wettkampf seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Ledecky schlug bei dem Wettbewerb in Fort Lauderdale nach 15 Minuten und 24,51 Sekunden an und verpasste ihren eigenen Weltrekord von 15:20,48 Minuten damit nur knapp. "Ich habe wirklich gut trainiert und habe mich gut gefühlt, in dieses Meeting zu gehen, aber man weiß nie", sagte die Athletin, "ich bin sehr ekstatisch."

Ledecky hat nun die 22 schnellsten je geschwommenen Zeiten auf dieser Strecke inne - seit 2010, als sie erst 13 Jahre alt war, wurde sie in ihrer Paradedisziplin nicht mehr geschlagen. Bei Olympia in Paris hatte Ledecky über die 1500m Freistil Gold in einer Zeit von 15:30,02 Minuten gewonnen.