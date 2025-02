Neuer Biathlon-Kalender: Oberhof nicht mehr im Januar

Die deutschen Biathlon-Fans müssen sich in den kommenden Jahren auf einen neuen Termin für den Heimweltcup in Oberhof einstellen. Wie der Weltverband IBU nach einer Sitzung seines EB Boards am Freitag mitteilte, finden die traditionell bislang in der ersten Januarwoche ausgetragenen Rennen am Rennsteig künftig erst Ende Februar oder gar Anfang März statt. Der zweite Heimweltcup in Ruhpolding rückt zu Beginn des kommenden Olympia-Zyklus, der von 2026 bis 2030 läuft, einmalig in die erste, bleibt in den folgenden Jahren aber dann wieder traditionell in der zweiten Januarwoche.

Das Oberhofer Organisationskomitee hatte zuletzt wegen schwieriger Schneeverhältnisse und schlechter Wetterbedingungen oftmals mit dem Termin zum Jahresauftakt gehadert und Wünsche bezüglich einer Verlegung geäußert. "Die Spannung war groß, die Freude über die Entscheidung ist noch größer. Wir sind stolz darauf, weiterhin fester Bestandteil des Kalenders zu sein und die Geschichte des Biathlonsports in Oberhof fortschreiben zu dürfen", sagte OK-Chef Bernd Wernicke.

"Auf den ersten Blick mag es verwundern, wenn ein bewährtes System reformiert werden soll", sagte DSV-Vorstand Stefan Schwarzbach der Sportschau: "Der Plan, der uns heute präsentiert wurde, scheint jedenfalls die meisten unserer gemeinsamen Überlegungen zu berücksichtigen. Uns als DSV war natürlich in erster Linie wichtig, dass wir auch in den kommenden vier Jahren mit unseren beiden Standorten Oberhof und Ruhpolding jedes Jahr im Kalender vertreten sind."

Generell beschloss das EB Board einige strukturelle Veränderungen im Weltcupkalender. So wird es nur noch teilweise den bislang klassischen Aufbau mit drei Trimestern geben. In der Saison 2026/27 und 2028/29 wird beispielsweise der zweite Wettkampfblock um eine Station erweitert. Auf der Pokljuka wird dann zum Jahreswechsel ein gänzlich neuer Zwei-Tages-Weltcup eingeführt. Die Weltmeisterschaften sind dagegen weiterhin für Mitte Februar geplant.

Wie bereits bekannt, wird die WM 2027 im estnischen Otepää ausgetragen. In Folge macht der Jahreshöhepunkt 2028 in Hochfilzen und 2029 in Oslo Station. Der Saisonstart erfolgt im kommenden Olympia-Zyklus zunächst in Kontiolahti und danach in Östersund, zudem findet das Weltcupfinale 2029 einmal im kanadischen Canmore statt.