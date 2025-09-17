Neugebauer-Trainer Garnham: "Leo könnte besser sein als jeder"

Zehnkampf-Star Leo Neugebauer (25) hat laut seines Trainers Jim Garnham noch längst nicht sein Potenzial ausgeschöpft. "Er könnte besser sein als jeder, der jemals Zehnkampf gemacht hat", sagte der Coach des Olympia-Zweiten vor dem WM-Wettkampf von Tokio dem Münchner Merkur. Vor allem im Speerwerfen, einer von Neugebauers schwächeren Disziplinen, erhofft sich Garnham in Japan eine Überraschung: "Vielleicht können wir die Welt schocken, wenn sie Leo in Tokio mit dem Speer sehen."

Neugebauer arbeite im Training regelmäßig auf Topniveau, setze das aber im Wettkampf noch nicht immer um, führte Garnham aus. "Da geht es viel um Selbstvertrauen. Im Training wirft er oft deutlich weiter. Ich sage ihm: Mach das bei den Meisterschaften! Die Leute sollen sehen, dass du gut im Speerwerfen, also ein echter Deutscher bist", sagte Garnham lachend. Neugebauer sei "mental schon stark, er könnte aber noch stärker an sich und seine Fähigkeiten glauben".

Bei der WM tritt Neugebauer unter anderem gegen seinen Landsmann Niklas Kaul sowie den Weltjahresbesten Sander Skotheim (Norwegen) und Tokio-Olympiasieger Damian Warner aus Kanada an. Der Zehnkampf beginnt in der Nacht zu Samstag (2.25 Uhr MESZ/sportschau.de und Eurosport).