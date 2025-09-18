Neureuther nach Franzoso-Tod: "Trainings sicherer gestalten"

Deutschlands früherer Alpin-Star Felix Neureuther hat nach dem Tod des italienischen Weltcup-Skifahrers Matteo Franzoso höhere Sicherheitsstandards auch bei Trainingsfahrten gefordert. Skifahren sei zwar "ein extrem gefährlicher Sport", sagte der 41-Jährige dem SID im Rahmen des Powwow-Festivals in Düsseldorf, aber "man muss sich an einen Tisch setzen, die Athleten mit den Verbänden, mit der FIS (Weltverband; d.Red.) und sich überlegen, wie wir in Zukunft auch die Trainings sicherer gestalten können - für die Athletinnen und Athleten."

Franzoso war beim Training im chilenischen La Parva schwer gestürzt und mit dem Kopf gegen einen Zaun geprallt, nach zwei Tagen im künstlichen Koma verstarb er am vergangenen Montag im Alter von 25 Jahren. Sein Debüt im Weltcup hatte er 2021 gegeben, zwei Mal schaffte Franzoso es in die Top 30.