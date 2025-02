Nordisch-WM: Freitag liegt auf Medaillenkurs

Skispringerin Selina Freitag hat bei der Nordischen WM in Trondheim die Chance auf eine Medaille. Nach dem ersten Durchgang im Einzelwettbewerb von der Normalschanze liegt die 23-Jährige aus Aue mit einem Sprung auf 99,0 m (127,5 Punkte) auf dem dritten Platz.

An der Spitze geht es sehr eng zu. Die slowenische Topfavoritin Nika Prevc führt mit 129,8 Punkten vor der Norwegerin Anna Odine Ström (129,4), punktgleich mit Freitag ist die Kanadierin Alexandria Loutitt, Weltmeisterin 2023 auf der Großschanze, ebenfalls Dritte. Zwischen Platz eins und Platz sieben liegen 3,6 Punkte, umgerechnet keine zwei Meter.

Titelverteidigerin Katharina Schmid (Oberstdorf) besitzt keine realistische Chance auf eine Medaille mehr. Die 28-Jährige kam mit 90,0 m nur auf Platz 14. Agnes Reisch geht als zweitbeste Deutsche von Rang 13 ins Finale. Juliane Seyfarth liegt auf dem 24. Rang.

Die ebenfalls für den Wettkampf qualifizierte Luisa Görlich hatte sich in der Vorausscheidung am Vorabend wohl erneut schwer am Knie verletzt und war damit nicht am Start.