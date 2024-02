Norwegisches Team singt für "leere" Tandrevold

Anzeige

Das norwegische Team hat die Gesamtweltcupführende Ingrid Landmark Tandrevold mit einer besonderen Geste bei der Biathlon-WM in Nove Mesto aus ihrem persönlichen Tal geholt. "Du opferst alles, wenn du musst. Du bist Ingrid Tandrevold. Jeder weiß, dass du das im Griff hast, wir feuern dich an", sang die gesamte Nationalmannschaft zu den Klängen von "Alt for Norge" mit einem Feuerwerk im Hintergrund.

Tandrevold war zu Tränen gerührt - diesmal der Rührung: "Sagt mir, dass ich die besten Teamkollegen der Welt habe, ohne mir zu sagen, dass ich die besten Teamkollegen der Welt habe", schrieb die 27-Jährige unter das Video bei Instagram. Sie sei fortan wieder "der glücklichste Mensch der Welt". Die im Gelben Trikot zur Weltmeisterschaft gereiste Norwegerin hatte zuvor in Nove Mesto in den Einzelrennen mit den Rängen 25, 34 und 27 enttäuscht.

Im Single Mixed gab sie am Donnerstag den greifbaren Sieg aus der Hand, nach Bronze hatte sie nach eigenen Angaben wegen ihres "Versagens" einen "kleinen Nervenzusammenbruch". Sie erkenne sich "selbst nicht wieder. Ich habe kein Gefühl, weder im positiven noch im negativen Sinne. Ich bin leer", bekannte Tandrevold beim norwegischen Sender NRK. Sie habe gar "Angst" gehabt zu schießen.

Doch nach der Geste ihres Teams spüre sie neue Energie und blicke positiv auf Staffel und Massenstart.