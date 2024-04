Novum im deutschen Kanu-Sport: Pefestorff erste Präsidentin

Anzeige

Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hat in Dajana Pefestorff erstmals in seiner 110-jährigen Geschichte eine Präsidentin. Die Potsdamerin wurde am Samstag beim außerordentlichen Kanutag in Osnabrück einstimmig zur Nachfolgerin von Jens Perlwitz gewählt, der zuvor seinen Rücktritt angekündigt hatte. Pefestorffs Amtszeit beträgt zunächst ein Jahr bis zum nächsten ordentlichen Kanutag 2025 in Karlsruhe.

"Meine Wahl zur Präsidentin des Deutschen Kanu-Verbandes ist nicht nur eine Ehre, sondern auch eine Verpflichtung", sagte Pefestorff in ihrer Antrittsrede: "Ich freue mich darauf, den Verband mit Leidenschaft, Engagement und einem klaren Blick in die Zukunft zu führen. Gemeinsam möchte ich die Gemeinschaft im Verband stärken und den Kanusport in all seinen Facetten in Deutschland voranbringen."

Zuvor war Pefestorff seit 2019 Präsidentin des Landesverbands in Brandenburg.