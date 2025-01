Nur 16. in Yamagata: Schmid verliert Gelbes Trikot

Skisprung-Weltmeisterin Katharina Schmid hat beim Weltcup im japanischen Yamagata ihr schlechtestes Saisonergebnis kassiert und damit das Gelbe Trikot verloren. Am Berg Zao kam die Oberstdorferin am Freitag nicht über Platz 16 hinaus und landete erstmals in diesem Winter außerhalb der Top 10.

Mit ihrem fünften Saisonsieg übernahm die Slowenin Nika Prevc die Führung im Gesamtweltcup. Die Titelverteidigerin liegt mit 833 Punkten nun knapp vor Schmid, die schon zum Auftakt der Japan-Tournee in Sapporo zweimal das Podest klar verpasst hatte.

"Katharina kämpft irrsinnig mit ihrer Anfangsposition. Das war heute in Sachen Geschwindigkeit schon viel besser als in der Qualifikation", sagte Bundestrainer Heinz Kuttin: "Wir werden arbeiten und kämpfen, dass sie wieder in ihre stabile Position kommt und vielleicht schon am Sonntag einen Fortschritt erzielt."

Beste Deutsche war Agnes Reisch (Isny), die als Vierte ihr bestes Weltcupergebnis einstellte und ihren bemerkenswerten Aufwärtstrend fortsetzte. Selina Freitag (Aue), zuletzt Zweite in Sapporo, kam auf Rang neun.

Die erste 19 Jahre alte Prevc sicherte sich mit einem grandiosen zweiten Sprung auf 104,5 m und insgesamt 220,1 Punkten ihren zwölfte Karrieresieg vor der nach dem ersten Durchgang führenden Norwegerin Thea Minyan Björseth (217,5) sowie der Österreicherin Eva Pinkelnig (212,7). Reisch (207,2) fehlten umgerechnet knapp drei Meter zu ihrem ersten Podestplatz.

In Yamagata geht es am Samstag (8.30 Uhr) mit einem "Super Team"-Wettbewerb weiter, den Reisch und Freitag für Deutschland bestreiten. Am Sonntag (8.00) steht ein weiteres Einzel an.