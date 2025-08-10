Ocean Race: Kollision kurz nach Start in Kiel

Nur zwei Minuten nach dem Start ist es beim Ocean Race Europe vor Kiel zu einer folgenschweren Kollision gekommen. Die Yachten der Teams Holcim PRB (Schweiz) und Allagrande Mapei Racing (Italien) krachten ineinander, als sie Seite an Seite segelten. Beide Boote wurden erheblich beschädigt und kehrten umgehend in den Hafen zurück, die Crewmitglieder sollen unversehrt geblieben sein.

Im Rumpf der Holcim-PRB klaffte nach dem Vorfall ein Riss, beim Team Mapei wurde das Vor- und Großsegel in Mitleidenschaft gezogen. "Es ist so enttäuschend", sagte der italienische Mapei-Skipper Ambrosio Beccaria.

Insgesamt sieben Yachten waren bei der zweiten Auflage des Rennens in die erste Etappe von Kiel nach Portsmouth gestartet, darunter das Team Malizia mit dem deutschen Skipper Boris Herrmann (Hamburg). Es geht über 8300 Kilometer von Kiel über Portsmouth/England, Cartagena/Spanien, Nizza/Frankreich und Genua/Italien in die Bucht von Kotor/Montenegro. Gesegelt wird mit IMOCA-Einrumpfbooten, die auch bei der Weltumseglung Vendée Globe zum Einsatz kommen.