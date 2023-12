Offenbar umgebracht: Läufer Kiplagat tot aufgefunden

Anzeige

Der ugandische Hindernisläufer Bejamin Kiplagat ist in Kenia offenbar einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Leiche des 34 Jahre alten Olympia-Neunten von 2008 wurde am Sonntag in einem Vorort von Eldoret in einem Auto gefunden. Polizeiangaben zufolge wies Kiplagats Körper eine tiefe Messerwunde im Nacken auf.

Kiplagat hatte über 3000 m Hindernis an drei Olympischen Spielen teilgenommen, sein bestes WM-Ergebnis erreichte er 2009 in Berlin als Elfter.