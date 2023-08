Ogunleye nach starker Quali WM-Zehnte im Kugel-Finale

Anzeige

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat im WM-Finale nicht an ihre starke Leistung aus der Qualifikation anknüpfen können. Die Mannheimerin belegte am Samstagabend in Budapest mit 18,97 m den zehnten Platz. Im Vorkampf am Vormittag hatte sie wenige Stunden zuvor mit 19,44 m eine persönliche Bestzeit erzielt. DLV-Teamkollegin Sara Gambetta (Halle an der Saale/18,70) wurde Zwölfte.

Nach einem ungültigen Versuch im ersten Durchgang fehlten Ogunleye letztlich 30 Zentimeter für den Einzug unter die Top 8. Julia Ritter (Wattenscheid/18,41) war trotz einer Saisonbestweite in der Qualifikation ausgeschieden.