Oligarch Usmanow wird wieder Präsident des Fecht-Weltverbandes

Der russische Oligarch Alischer Usmanow kehrt an die Spitze des Fecht-Weltverbandes FIE zurück. Der 71-Jährige, der den Posten 2022 wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aufgeben musste, wurde bei einem Kongress in Taschkent am Samstag wieder in das Amt gewählt.