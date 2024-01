Olympia-Quali: Hockeymänner mit Kantersieg zum Auftakt

Anzeige

Deutschlands Hockey-Männer haben den ersten Schritt in Richtung Olympia-Qualifikation gemacht. Zum Auftakt der Gruppenphase gewann der gut aufgelegte Weltmeister gegen Kanada mühelos mit 9:0 (4:0). Beim Achter-Turnier in Maskat/Oman reicht der favorisierten Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) der dritte Platz für die Teilnahme an den Sommerspielen.

Gonzalo Peillat nach Strafecken (2./36.), Rückkehrer Christopher Rühr (9., Strafecke/34.), Raphael Hartkopf (12./16.), Marco Miltkau (37.), Niklas Wellen (56.) und Tom Grambusch (Strafecke/58.) schossen den nie gefährdeten Erfolg gegen überforderte Kanadier, 2021 auch Olympiateilnehmer, heraus. Vor den weiteren Vorrundenspielen gegen Neuseeland (Dienstag/13.15 Uhr) und Chile (Donnerstag/11 Uhr) übernahm das Team von Bundestrainer Andre Henning die Tabellenführung in Gruppe B.

"Das war ein guter Start, jetzt wollen wir weitergehen in Richtung Halbfinale", sagte der Mannheimer Theo Hinrichs, der zum Spieler des Spiel gewählt wurde: "Wir haben eine gute Teamleistung gezeigt und es einfach gehalten."

Vor überschaubarer Kulisse schnürte Deutschland den Weltranglisten-17. von Beginn an in der eigenen Hälfte ein. Insbesondere die Offensive um Topstürmer und WM-MVP Wellen kam auf ihre Kosten und spielte mehrere ansehnliche Treffer heraus.

Die erfolgreiche Qualifikation gilt als Pflicht für das Team, das Anfang 2023 überraschend den WM-Titel errungen hatte. Die erste Chance auf das Ticket für Paris hatte Deutschland im August noch liegen gelassen - bei der Heim-EM in Mönchengladbach reichte es nur zum enttäuschenden vierten Platz.

Die deutschen Frauen kämpfen derzeit in Ranchi/Indien ebenfalls um ihr Paris-Ticket. Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist das Team von Trainer Valentin Altenburg trotz des ärgerlichen 1:1 gegen Japan am Sonntag auf Kurs.