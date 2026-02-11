Beinahe wären die deutschen Rodler zum ersten Mal bei Olympia 2026 ohne Medaille geblieben. Eine Aufholjagd von Tobias Wendl und Tobias Arlt endete dann aber doch noch mit Bronze. Der historische Goldlauf der deutschen Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt ist vorbei. Das seit 2014 bei Olympia ungeschlagene Doppelsitzer-Duo aus Bayern verpasste bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo den nächsten großen Sieg knapp. Beide durften sich am Ende eines extrem engen Rennens aber mit der Bronzemedaille trösten - und gehören damit nun zu Deutschlands Rekord-Winterolympioniken. Olympia HIER IM LIVESTREAM auf Joyn Gold ging an die Italiener Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner, Silber gewannen die Österreicher Thomas Steu und Wolfgang Kindl. Rekordweltmeister Toni Eggert verpasste mit Florian Müller auf Rang vier das Podest knapp.

Wendl/Arlt stellen deutschen Olympia-Rekord ein Der Goldlauf endete damit zwar, ihre Rekordjagd setzen Wendl und Arlt in Cortina aber fort. Durch Bronze zogen beide mit Rodlerin Natalie Geisenberger (6x Gold, 1x Bronze) in der Liste der erfolgreichsten deutschen Wintersportler gleich - und sie können am Donnerstag mit einer weiteren Medaille in der Teamstaffel die alleinige Bestmarke setzen. Eigentlich schien für das Duo noch viel mehr möglich, die Siege im Doppel und in der Staffel wirkten im Vorfeld der Winterspiele absolut greifbar. Drei Weltcups hatten sie zuletzt in Folge gewonnen, die Form stimmte, und vieles sprach für das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte: Seit Sotschi 2014 hatten die beiden heute 38-Jährigen bei Olympia im Doppelsitzer und mit der Teamstaffel jedes Rennen gewonnen.

Wendl/Arlt mit Materialproblemen im Training Schon im Training von Cortina zeigte sich allerdings, dass das Material der Bayern nicht optimal lief, dies bestätigte sich im Wettbewerb - und Wendl/Arlt erlebten ihre erste kleine Niederlage auf olympischem Eis. Auch mit Blick auf das gesamte deutsche Rodel-Team setzte sich der Erfolgslauf in Cortina nicht fort. Nach den beiden Triumphen von Max Langenhan und Julia Taubitz im Einsitzer gab es am Mittwoch zunächst Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Frauen-Doppel, wenig später eben Bronze für die Männer. Die Bilanz ist dennoch eine starke, jedes Rennen brachte bislang eine Medaille. Die Weltmeister Paul Gubitz und Hannes Orlamünder waren in Cortina derweil nur Zuschauer: In der internen Qualifikation hatte es hinter Wendl/Arlt und Eggert/Müller nur zu Rang drei gereicht.

