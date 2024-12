Olympia 2026: ISU lässt Russen zur Qualifikation zu

Die Internationale Eislaufunion ISU ermöglicht Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus die Teilnahme an Qualifikationswettkämpfen für die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026. Die Entscheidung gilt für eine begrenzte Anzahl von neutralen Einzelsportlern und ist an strenge Auflagen geknüpft. Sie gilt für die drei ISU-Disziplinen Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack.