Olympia 2028: DLV will in L.A. "unter Top Fünf" sein

Anzeige

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat nach den Weltmeisterschaften ohne Medaille in Budapest ambitionierte Pläne. "Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bis 2028 in Los Angeles wieder unter den Top-Fünf-Leichtathletiknationen zu sein", sagte Verbandschef Jürgen Kessing am Montag dem MDR.

"Wir wissen, dass es dieses Jahr nicht besonders gut gelaufen ist. Da sind wir nicht zufrieden", erklärte Kessing und prognostizierte: "Das wird sich möglicherweise nächstes Jahr in Paris noch fortsetzen."

Bei der am Sonntag beendeten WM in Budapest blieb der DLV erstmals ohne Medaille. Allerdings fehlten auch zahlreiche Leistungsträger wie Weitspringerin Malaika Mihambo, die Mittelstreckenläuferinnen Gesa Felicitas Krause und Konstanze Klosterhalfen oder Speerwerfer Johannes Vetter.