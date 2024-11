Olympia 2028? Werth plant zunächst bis zur WM 2026

Olympia 2028 ist noch in weiter Ferne, deshalb plant die achtmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth zunächst nur bis zu den nächsten Weltmeisterschaften. "Die WM 2026 in Aachen ist sicher ein klares Ziel, und wie es danach weitergeht, werden wir dann in Ruhe sehen", sagte Deutschlands Rekord-Olympionikin im Vorfeld des German Masters in Stuttgart (13. bis 17. November).