Olympiasiegerin Hennig fehlt auch in Lillehammer

Anzeige

Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig fehlt nach ihrer Corona-Infektion auch bei der Generalprobe für die Tour de Ski. Dies gab der Deutsche Skiverband am Mittwoch bekannt. Bei den Weltcup-Rennen in Lillehammer ab Freitag fehlen auch die weiteren erkrankten deutschen Sportler im Aufgebot, das von Victoria Carl angeführt wird. Olympiasiegerin Carl hatte am Sonntag in Östersund ihr erstes Weltcup-Podium erreicht.

"Leider müssen Katharina Hennig, Laura Gimmler, Albert Kuchler und Florian Notz auch in Trondheim noch pausieren", sagte Sportdirektor Andreas Schlütter: "Sie konnten zum Teil schon wieder ins Training einsteigen. Auch Katha konnte sich schon wieder locker bewegen. Der Fokus liegt aber ganz klar darauf, ganz gesund zu werden, um anschließend einen vernünftigen Trainingsaufbau zu realisieren."

Hennig hatte bereits am vergangenen Wochenende auf den Weltcup im schwedischen Östersund verzichten müssen. Die Tour de Ski findet vom 30. Dezember bis 7. Januar an den Schauplätzen Toblach, Davos und Val di Fiemme statt. In einem Winter ohne WM und Olympia kommt dem Etappenrennen besondere Bedeutung zu.