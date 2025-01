Olympiasiegerin Ogunleye glänzt in Nordhausen

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat beim Indoor-Meeting in Nordhausen an der 20-Meter-Marke gekratzt. Die 26-Jährige gewann am Samstag mit starken 19,77 m und verbesserte ihren Meetingrekord aus dem Vorjahr um 20 Zentimeter.

"Ich bin wirklich über die Jahre irgendwo losgelöst, losgelöst von jeglichem Druck und jedem was beweisen zu müssen", sagte Ogunleye, die schon eine Woche zuvor in Dortmund mit 18,98 m gesiegt hatte. Ihre Hallen-Bestleistung liegt bei 20,19 m, die ihr bei der WM 2024 in Glasgow gelungen waren.

Platz zwei in Nordhausen sicherte sich Alina Kenzel mit 18,07 m, Dritte wurde die EM-Zweite Jorinde van Klinken (18,04 m) aus den Niederlanden.