Ovtcharov gewinnt erstes Match nach WM-Rückzug

Dimitrij Ovtcharov ist fast zwei Monate nach seinem verletzungsbedingten Rückzug von der Tischtennis-WM mit einem Sieg an die Platte zurückgekehrt. Der 35-Jährige bezwang den 18 Jahre alten Nandan Naresh (USA) zum Start des United States Smash in Las Vegas mit 3:1. "Mit so einer Vorbereitung sollte man eigentlich kein Turnier bestreiten", sagte Ovtcharov nach dem umkämpften Match: "Aber ich bin schmerzfrei und hatte einfach Lust zu spielen."

Ovtcharov war Mitte Mai bei der WM in Doha mit Bandscheibenproblemen ausgestiegen, Anfang Juni wurde er an der Halswirbelsäule operiert. Gegen Naresh hatte der ehemalige Weltranglistenerste Startprobleme und verlor den ersten Satz, fand aber nach und nach seinen Rhythmus. Der zweimalige Olympiadritte absolviert erst seit einer Woche wieder einstündige Trainingseinheiten mit der Nationalmannschaft.

"Eigentlich spielt man nach so einem Eingriff frühestens nach sechs Monaten wieder. Ich habe durch den Bandscheibenvorfall Kraft verloren. Das ist zwar schon wieder besser geworden, das alte Niveau habe ich jedoch noch nicht erreicht. Aber ich wollte unbedingt spielen, und die Ärzte haben mir grünes Licht gegeben", wurde Ovtcharov in einer Mitteilung des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) zitiert. In der zweiten Runde trifft er auf den Südkoreaner An Jaehyun, WM-Dritter von 2019.

Die Bundesliga, in der Ovtcharov für TTC Fulda-Maberzell antritt, beginnt am letzten August-Wochenende.