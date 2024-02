Palisades Tahoe: Straßer nach erstem Durchgang vorn

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer winkt der dritte Weltcupsieg der Saison. Beim Slalom im kalifornischen Palisades Tahoe führt der Münchner nach dem ersten Durchgang vor dem Franzosen Noel Clement und Manuel Feller aus Österreich. Straßers Polster beträgt vor dem zweiten Lauf vier Zehntelsekunden.

Der 31-Jährige hat in diesem Skiwinter bereits die Slalom-Weltcups in Kitzbühel und Schladming gewonnen. Drei deutsche Siege in einer Saison waren zuletzt 2019/20 dem Anfang des Jahres zurückgetretenen Thomas Dreßen gelungen, drei Siege im Slalom schaffte Felix Neureuther von Januar bis März 2014.

Straßer fährt ab 22.00 Uhr MEZ (Eurosport und sportschau.de) um seinen insgesamt sechsten Weltcupsieg, die übrigen deutschen Starter schafften es nicht in den zweiten Durchgang. Anton Tremmel (Rottach-Egern/38.), Sebastian Holzmann (Oberstdorf/40.) und Fabian Himmelsbach (Sonthofen/46.) kamen nicht unter die besten 30.