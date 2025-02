Para Biathlon: Recktenwald holt WM-Gold vor Walter

Biathletin Johanna Recktenwald hat die Vormachtstellung von Leonie Walter bei der Para-Weltmeisterschaft auf der Pokljuka durchbrochen und die erste WM-Goldmedaille ihrer Karriere geholt. Die 23-Jährige verwies ihre Teamkollegin am Sonntag zum Abschluss der Titelkämpfe in Slowenien nach einer fehlerlosen Leistung am Schießstand im Einzel der sehbehinderten Startklasse über 12,5 km auf Rang zwei.

Im Ziel lag Recktenwald mit ihrer Begleitläuferin Emily Weiß 22,9 Sekunden vor Walter mit Guide Christian Krasman, die sich beim Schießen einen Fehler leistete. Zuvor hatte die 21 Jahre alte Paralympicssiegerin Walter im Sprint und in der Sprint-Verfolgung jeweils vor Recktenwald gewonnen.

In der sitzenden Klasse holte sich Anja Wicker nach dem zweiten Platz im Sprint zum Auftakt am Donnerstag erneut Silber. Nach zwei Strafrunden lag die Paralympicssiegerin von 2014 zwei Minuten hinter der US-Amerikanerin Kendall Gretsch. In der Sprint-Verfolgung am Samstag hatte Wicker zudem Bronze gewonnen.

Insgesamt sicherten sich die Athletinnen und Athleten des Deutschen Behindertensportverbands (DBS) auf der Pokljuka elf Medaillen, davon drei goldene. In der kommenden Woche beginnen im italienischen Toblach bereits die Weltmeisterschaften im Langlauf (12. bis 16. Februar).