Para-Dressur: Bronze für deutsches Team

Die deutschen Dressurreiterinnen haben bei den Paralympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille gewonnen. Anna-Lena Niehues, Regine Mispelkamp und die 69-jährige Heidemarie Dresing sammelten im Teamwettbewerb 223,751 Punkte und holten die vierte deutsche Reitmedaille. Nur die USA (235,567) und die Niederlande (232,850) waren im Schlossgarten des Chateau de Versailles noch etwas stärker, 0,6 Punkte betrug der Vorsprung auf die viertplatzierten Italienerinnen.

Einzel-Silbermedaillengewinnerin Mispelkamp legte auf Highlander Delight's mit 75,500 Punkten den besten deutschen Ritt hin, die im Individualwettbewerb auf Rang drei gelandete Niehues steuerte auf Quimbaya 6 75,352 Zähler bei. Die im Einzel viertplatzierte Dresing schaffte mit Dooloop 72,900 Punkte.

Mit bereits vier Medaillen haben die Reiter die Ergebnisse von Rio und Tokio übertroffen, zuletzt war es in London mit sieben Podestplätzen besser gelaufen. Für das Trio sowie Isabell Nowak gibt es am Samstag in der Kür allerdings noch die Chance auf weiteres Edelmetall.