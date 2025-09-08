Para Dressur: Deutsches Team holt fünfmal EM-Gold

Die deutschen Reiterinnen haben bei den Para Dressur Europameisterschaften im niederländischen Ermelo mit fünf Goldmedaillen für eine Topbilanz gesorgt. Heidemarie Dresing, Regine Mispelkamp, Isabell Nowak und Melanie Wienand holten erstmals überhaupt den EM-Titel in der Mannschaftswertung nach Deutschland. Dazu gewannen Dresing mit ihrem Pferd Poesie und Mispelkamp mit ihrer Stute Pramwaldhof's Bayala noch jeweils beide Einzeltitel in ihren Kategorien.