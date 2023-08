Para-EM: Judoka mit drei Medaillen zum Start

Anzeige

Die Judoka haben dem deutschen Team zum Auftakt der erstmals ausgetragenen European Para Championships (EPC) in Rotterdam gleich drei Medaillen beschert. Lennart Sass holte sich wie im Vorjahr EM-Silber, im Finale verlor er gegen seinen Dauerrivalen Florin Alexandru Bologa aus Rumänien. Die zweimalige Paralympicssiegerin Ramona Brussig sowie WM-Debütantin Tabea Müller gewannen in ihren Startklassen jeweils die Bronze-Medaille.

In Rotterdam werden gleichzeitig in zehn Para Sportarten Europameisterschaften ausgetragen, die vielfach auch direkten Einfluss auf die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris haben. Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) besetzt acht der zehn Sportarten.