Para Schwimmen: Böttcher holt WM-Bronze

Gina Böttcher hat bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur für die sechste deutsche Medaille gesorgt. Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse SM4 über 150 m Lagen auf Rang drei und sicherte sich in 2:59,26 Minuten dank eines starken Schlussspurts noch Bronze. Für die Potsdamerin ist es die dritte WM-Medaille ihrer Karriere, zudem holte sie im Vorjahr bei den Paralympics in Paris Silber über 50 m Rücken.

"Mir geht es sehr, sehr gut – ich habe damit nicht gerechnet", sagte Böttcher: "Es war sehr schön auf dem Treppchen, hier ist es mal ein bisschen größer aufgezogen als sonst – es war ein sehr, sehr schönes Gefühl vor so einer vollen Halle zu stehen." Damit hat das deutsche Team in Singapur sechs Medaillen auf dem Konto, vier davon in Gold. Für weitere Podestplätze fehlte den Starterinnen und Startern des Deutschen Behindertensportverbandes am Dienstag nur ein Hauch.

Verena Schott wurde acht Monate nach Geburt ihres dritten Kindes Vierte über 200 m Lagen in der Klasse SM6, lediglich eine Sekunde fehlte zu Edelmetall. Auch Malte Braunschweig über 100 m Schmetterling der Startklasse S9 sowie Maike Naomi Schwarz über 50 m Freistil der Sehbehinderten holten jeweils vierte Plätze.