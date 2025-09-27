Para Schwimmen: Böttcher holt WM-Silber - Topf Dritter

Gina Böttcher und Josia Topf haben bei den Para-Weltmeisterschaften in Singapur am Abschlusstag für die neunte und zehnte deutsche Medaille gesorgt. Die 24-Jährige schwamm in der Startklasse S4 über 200 m Freistil zu Silber hinter der Amerikanerin Katie Kubiak. Für Böttcher war es nach Bronze über 150 m Lagen die zweite Medaille.

Topf wurde über 100 m Freistil der Startklasse S3 Dritter und machte nach zweimal Gold sowie einmal Silber seinen persönlichen Medaillensatz perfekt. Das Team des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) schließt die WM mit fünfmal Gold, zweimal Silber und dreimal Bronze ab. Neben Topf hatten noch zweimal Tanja Scholz sowie Taliso Engel WM-Titel geholt.