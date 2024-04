Para-Schwimmen: Engel verbessert eigenen Weltrekord

Anzeige

Paralympics-Sieger Taliso Engel hat bei der Schwimm-EM auf Madeira einen Weltrekord aufgestellt. Der 21-Jährige vom TSV Bayer 04 Leverkusen schlug im Vorlauf der Startklasse SB13 über seine Paradestrecke 100 m Brust in 1:02,22 Minuten an und verbesserte damit seine vorherige weltweite Bestmarke von den Sommerspielen in Tokio (1:02,97 Minuten).

"Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon am Vormittag so schnell schwimmen kann. Ich bin super happy", sagte der sehbehinderte Engel, der am Abend im Finale (20.38 Uhr) um seinen zweiten EM-Titel kämpft. Bei Weltmeisterschaften holte Engel bereits drei Goldmedaillen.