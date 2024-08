Para-Schwimmen: Scholz Achte auf über 200 m Freistil

Anzeige

Para-Schwimmerin Tanja Scholz hat bei den Paralympics in Paris eine Medaille über 200 m Freistil klar verpasst. Die Elmshornerin schlug im Finale der Klasse S4/5 in 3:10,27 Minuten als Achte an, ihr fehlten rund 22 Sekunden zu Bronze. Scholz musste über diese Strecke mit den weniger eingeschränkten Athletinnen der Startklasse S5 gemeinsam antreten, die Medaillenchancen waren deshalb eher gering.

Verena Schott (Berlin) und Philip Hebmüller (Düsseldorf) sind in der La Defense Arena hingegen ausgeschieden. Schott verpasste über die 50 m Freistil in der Klasse S6 das Finale als Zwölfte deutlich, wusste das aber einzuordnen. "Das war eher einschwimmen, reinkommen und gucken. Ich habe gerne ein Rennen vor den Hauptwettkämpfen", sagte Schott, die ihre Stärken auf den etwas längeren Strecken hat. 2021 in Tokio gewann sie Bronze über 100 m Freistil und 200 m Lagen.

Hebmüller schlug bei seiner Paralympics-Premiere in der Klasse S13 über 100 m Schmetterling ebenfalls als Zwölfter an und verpasste den Finallauf. Aber auch für den 17-Jährigen war es nicht die Paradedisziplin.