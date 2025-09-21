Para-Schwimmen: Scholz holt sich WM-Titel

Paralympicssiegerin Tanja Scholz hat zum Auftakt der Schwimm-WM in Singapur gleich die erste Goldmedaille für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) geholt. Die 41-Jährige siegte in der Startklasse SB2 über die nicht-paralympische Strecke 50 m Brust in Weltrekordzeit (1:00,95 Minuten). Für die inkomplett querschnittsgelähmte Athletin vom PSV Union Neumünster war es der siebte WM-Titel ihrer Karriere. Bei den Paralympics 2024 in Paris hatte sich Scholz Gold über die 150 m Lagen geholt.