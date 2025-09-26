Para Schwimmen: Topf Fünfter auf seiner Nebenstrecke

Doppelweltmeister Josia Topf hat bei der Schwimm-WM in Singapur eine weitere Medaille erwartungsgemäß verpasst. Der Sieger über 150 m Lagen und 50 m Freistil kam auf seiner Nebenstrecke 200 m Freistil auf Rang fünf, mit einer deutschen Rekordzeit von 3:37,11 Minuten fehlten in der Startklasse S3 letztlich elf Sekunden zu Bronze. Neben den beiden Gold-Medaillen hatte der 22-Jährige auch noch Silber über 50 m Rücken geholt, insgesamt steht er bei fünf WM-Medaillen.

Das deutsche Team blieb damit in Singapur erstmals an einem Wettkampftag ohne Edelmetall. Insgesamt steht der Deutsche Behindertensportverband (DBS) vor dem Abschluss am Samstag bei acht Medaillen, allein fünfmal gab es Gold. Neben Topf gewann auch Tanja Scholz bereits zwei Titel, dazu schaffte es Taliso Engel aufs oberste Treppchen.