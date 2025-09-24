Para: Topf schwimmt zu WM-Silber

Paralympics-Sieger Josia Topf hat bei der Schwimm-WM in Singapur seine zweite Medaille gewonnen. Zwei Tage nach seinem Triumph über 150 m Lagen lieferte sich der 22-Jährige über 50 m Rücken ein Duell mit dem Ukrainer Denys Ostaptschenko und holte in der Startklasse S3 letztlich Silber. 1,04 Sekunden fehlten zu seinem zweiten WM-Triumph überhaupt, insgesamt holte der gebürtige Erlanger bislang vier Medaillen bei Weltmeisterschaften.

"Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Ich hätte mir am Ende ein bisschen mehr erhofft, als ich aber gesehen habe, dass Ostaptschenko mich überholt hatte, konnte ich mich nicht mehr überwinden, volle Kanne gegen die Wand zu schwimmen", sagte Topf: "Da habe ich dann wahrscheinlich die ein oder andere Zehntel liegen lassen. Sonst wäre es wohl noch eine Bestzeit gewesen." Es sei dennoch "ein gutes Rennen" gewesen und gebe Zuversicht für die weiteren Starts.

Der Deutsche Behindertensportverband (DBS) steht damit nach vier von sieben Wettkampftagen bei sieben Medaillen, allein viermal gab es Gold. Die in Singapur bereits zweimal siegreiche Tanja Scholz musste sich am Mittwoch über 50 m Rücken der Startklasse S4 mit Rang sieben zufrieden geben, einen Platz davor landete die ebenfalls bereits mit Bronze dekorierte Gina Böttcher. Ebenfalls auf Position sechs kam Mira Jeanne Maack über 100 m Freistil der Startklasse S8 ins Ziel.