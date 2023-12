Paralympics ohne deutsche Goalball-Teams

Anzeige

Die deutschen Goalballerinnen und Goalballer haben die Qualifikation für die Paralympics in Paris verpasst. Das Männer-Team schied bei der EM in Podgorica/Montenegro im Viertelfinale durch ein 6:8 gegen Israel aus. Die Frauen-Mannschaft unterlag ebenfalls in der Runde der letzten Acht mit 4:11 gegen die Israelinnen. Für die Qualifikation für Paris war der Titel nötig.

"Es tut so weh", sagte Bundestrainer Stefan Weil: "Israel hat einen super Job gemacht, das muss man ihnen lassen. Ich bin trotz allem stolz auf die Jungs, wie sie sich weiterentwickelt haben. Ich hätte es ihnen einfach gegönnt und gewünscht. Es spiegelt nicht wider, was wir geleistet haben." In Tokio waren die Männer noch bei den Paralympischen Spielen dabei, scheiterten dort allerdings bereits in der Vorrunde.