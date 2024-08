Paralympics 2024: Erstmals zwei Abende live in der Primetime

Bei den Sommerspielen in Paris werden erstmals paralympische Wettkämpfe im deutschen Fernsehen in der Primetime übertragen. Demnach überträgt die ARD am 4. September im Rahmen der Weitsprung-Entscheidung von Markus Rehm ebenso von 20.15 bis 22.15 Uhr live wie am 6. September. Auch die Eröffnungsfeier am 28. August (ZDF) wird in der Primetime gezeigt, die Schlussfeier gibt es am 8. September im Livestream (ARD).