PGA Championship: Jäger nach starkem Auftakt Vierter

Golfprofi Stephan Jäger hat nach einem glänzenden Start in die PGA Championship eine Top-Platzierung im Blick. Der Münchner benötigte zum Auftakt des zweiten Majors des Jahres für den Par-71-Kurs in Charlotte nur 67 Schläge und lag damit nach Abschluss der Runde auf dem geteilten vierten Rang. Die Führung übernahm mit einer 64er Runde der Venezolaner Jhonattan Vegas, zwei Schläge dahinter lauern Cam Davis aus Australien sowie der US-Amerikaner Ryan Gerard.

Ex-Champion Martin Kaymer hat derweil als 138. kaum noch Chancen auf den Cut, auch zahlreiche Favoriten leisteten sich ungewohnte Schwächen. Jäger erwischte dagegen auf dem Quail-Hollow-Kurs im US-Bundesstaat North Carolina einen Start nach Maß, nach Birdies an den Löchern vier, fünf und sieben lag er zur Halbzeit seiner Runde sogar an der Spitze des Feldes. Es folgten drei weitere Birdies, aber auch zwei Bogeys für die Nummer 42 der Weltrangliste.

Jäger hatte zuletzt schon beim PGA-Turnier in Philadelphia als Siebter überzeugt. Der Olympia-Teilnehmer von Paris ist somit auf gutem Wege, sein bisher bestes Major-Ergebnis (geteilter 21. bei der US Open 2024) zu verbessern. Gleichauf mit dem Deutschen lag nach Runde eins unter anderem Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald, der als erster Engländer seit 1919 das Turnier gewinnen kann.

Enttäuschend verlief der Auftakt für Kaymer, der die PGA Championship 2010 gewonnen hatte und daher ein lebenslanges Startrecht genießt. Nach neun Löchern lag er bereits fünf Schläge über Par, am Ende waren es gar sieben - wohl zu viele, um am Freitag den Cut zu schaffen. Lediglich neun Spieler starteten noch schlechter in das zweite Major des Jahres.

Masters-Sieger Rory McIlroy (Nordirland) muss nach 74 Schlägen auf Rang 98 ebenso um den Cut bangen wie Jordan Spieth, der gar noch zwei Schläge mehr brauchte. Dabei könnte Spieth als siebter Golfer der Geschichte alle vier großen Turniere gewinnen. Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (USA) lag nach einer 69er Runde zumindest noch auf Tuchfühlung zur Spitze.