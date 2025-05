PGA Championship: Scheffler auf Siegkurs, Jäger fällt zurück

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat auf der dritten Runde der PGA Championship in Charlotte/North Carolina die Führung übernommen. Während Deutschlands Top-Golfer Stephan Jäger weiter zurückfiel, lief der 28 Jahre alte Amerikaner zur Höchstform auf: Nach einer 65 hat Scheffler drei Schläge Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Alex Noren aus Schweden.

Der Münchner Jäger brauchte auf dem Quail-Hollow-Kurs (Par 71) 76 Schläge. Nach seinem vielversprechenden Start und Platz vier am ersten Tag rutschte Jäger damit auf Platz 63 ab. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann), der durch seinen Sieg 2010 ein lebenslanges Startrecht genießt, war am Cut gescheitert.

Der dritte Tag hatte durch ein aufziehendes Unwetter mit Verzögerung begonnen. Als wieder gespielt werden konnte, nahm Scheffler mit drei Birdies und einem Eagle auf den letzten fünf Löchern Kurs auf seinen dritten Majortitel. Der bis dato führende Venezolaner Jhonattan Vegas brauchte 73 Schläge und fiel auf Platz fünf zurück.

Scheffler scheint fünf Monate nach einem schmerzhaften Missgeschick, als er sich bei der Zubereitung des Weihnachtsessen in die Hand schnitt, kaum zu stoppen zu sein. Eine Führung nach der dritten Runde hat er zuletzt sieben Mal nacheinander ins Ziel gebracht. Auch bei seinen beiden Masters-Triumphen 2022 und 2024 ließ er sich den Vorsprung auf den letzten 18 Löchern nicht mehr nehmen.

Nach der Pause zu Beginn des Jahres ist er ohnehin wieder in der überragenden Form von 2024, als er neunmal - darunter auch beim olympischen Turnier in Paris - triumphierte. Vor zwei Wochen sicherte sich Scheffler beim Vorbereitungsturnier in McKinney/Texas seinen ersten Turniersieg des Jahres.