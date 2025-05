PGA Championship: Scheffler holt dritten Major-Titel

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler hat bei den PGA Championship in Charlotte/North Carolina seinen dritten Major-Titel gefeiert. Der 28 Jahre alte Amerikaner, Masters-Champion der Jahre 2022 und 2024, setzte sich mit 273 Schlägen und elf unter Par klar vor seinen Landsmännern Harris English, Davis Riley und Bryson DeChambeau (jeweils 278) durch. Deutschlands Top-Golfer Stephan Jäger (292) kam auf den geteilten 70. Rang.

"Ich wusste, dass es ein herausfordernden Tag werden würde", sagte Scheffler, der als Führender auf die letzte Runde gegangen war, "ein Major abzuschließen ist immer schwierig." Er habe zum Ende hin nicht sein bestes Golf gespielt, bekannte er, "aber ich bin drangeblieben".

71 Schläge (Par) auf der Schlussrunde reichten Scheffler. Der Münchner Jäger, der nach seinem vielversprechenden Start (67) noch auf Platz vier gelegen hatte, beschloss das Turnier mit einer 74 und rutschte weiter ab. Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer (Mettmann), der durch seinen Sieg 2010 ein lebenslanges Startrecht genießt, war am Cut gescheitert.

Scheffler durfte sich über ein Preisgeld in Höhe von 3,42 Millionen Dollar (3,06 Millionen Euro) freuen. "Ich bin stolz darauf, wie ich es in dieser Woche geschafft habe, mental dranzubleiben und die Schläge genau dann zu treffen, wenn ich sie brauchte", sagte der Texaner.

Fünf Monate nach einem schmerzhaften Missgeschick, als er sich bei der Zubereitung des Weihnachtsessen in die Hand schnitt, schien er lange kaum zu stoppen. Der Major-Triumph ist sein 15. Erfolg auf der PGA-Tour, alle feierte er in einem Zeitraum von nur drei Jahren und 94 Tagen - schneller waren nur die Legenden Jack Nicklaus und Tiger Woods.

Nach der Pause zu Beginn des Jahres ist er ohnehin wieder in der überragenden Form von 2024, als er neunmal - darunter auch beim olympischen Turnier in Paris - triumphierte. Vor zwei Wochen sicherte sich Scheffler beim Vorbereitungsturnier in McKinney/Texas seinen ersten Turniersieg des Jahres.