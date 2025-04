Pinkelpause am Bach bei US Masters: "Würde es wieder tun"

José Luis Ballester hatte gerade seine ersten Schläge und Putts beim legendären US Masters absolviert, da plagte den spanischen Golfer ein ganz menschliches Problem. "Ich dachte: Ich muss wirklich pinkeln", sagte er später, um zu erklären, wie sein Debüt in Augusta diese bemerkenswerte Wende nahm.

An Loch 13 verschwand der aktuelle Amateur-Champion also kurzerhand, um sich im Bach Rae's Creek zu erleichtern. "Ich hatte völlig vergessen, dass es links vom Abschlag diese Toiletten gibt", gab Ballester anschießend zu, wirklich peinlich war es ihm aber nicht. "Wenn ich es noch einmal machen müsste, würde ich es wieder tun", sagte er nach der Runde am Donnerstag.

Die Zeit hatte er, weil sein Flightpartner Justin Thomas gerade Probleme auf dem Grün hatte. Der 21-Jährige versuchte sich noch am Bach zu verstecken - hörte dann aber plötzlich Applaus der Zuschauer, sein Plan war nicht aufgegangen. "Wahrscheinlich war das der lauteste Applaus, den ich heute bekommen habe, und das war irgendwie lustig", sagte Ballester. Seinen ersten Tag auf dem Par-76-Kurs schloss er mit vier über Par ab.

Welche Strafe den 21-Jährigen erwartet, ist noch unklar. Das Masters-Turnier in Augusta ist bekannt für seine strengen Regeln. Schon das Hinsetzen oder auch die Nutzung von Smartphones sind dort verboten, Anfang der Woche wurde ein College-Trainer wegen einer kurzen Hose des Platzes verwiesen. Was die Offiziellen im Fall Ballester nun entscheiden, ist noch offen.