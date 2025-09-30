Platztausch mit Razgatlioglu: BMW holt Oliveira

Der portugiesische Rennfahrer Miguel Oliveira verlässt nach sieben Jahren die MotoGP und geht in der neuen Saison für BMW in der Superbike-WM an den Start. Das gab der deutsche Hersteller am Dienstag bekannt. Oliveira, fünfmaliger Grand-Prix-Sieger in der Motorrad-Königsklasse MotoGP, wird für das Werksteam antreten.

Der derzeitige WM-21. Oliveira (30) tauscht die Maschine mit Superbike-Champion Toprak Razgatlioglu, denn der Türke übernimmt im nächsten Jahr dessen MotoGP-Platz beim Yamaha-Rennstall Pramac. Bei BMW wird Oliveira an der Seite des Italieners Danilo Petrucci fahren, der den Niederländer Michael van der Mark ersetzt.

"Miguel hat in seiner Karriere eindrucksvoll bewiesen, dass er zu den talentiertesten und vielseitigsten Fahrern seiner Generation gehört. Mit Siegen in allen drei Grand-Prix-Klassen bringt er wertvolle Erfahrung und ein hohes Maß an Professionalität mit in unser Projekt", sagte Sven Blusch, Leiter BMW Motorrad Motorsport.

Razgatlioglu führt derzeit im Superbike-Klassement und hat gute Chancen, seinen Titel erfolgreich zu verteidigen. Zwei Rennwochenenden stehen noch aus.