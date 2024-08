Polin Miroslaw gewinnt erstes Olympia-Gold im Speed-Klettern

Anzeige

Topfavoritin und Weltrekordhalterin Aleksandra Miroslaw hat die erste olympische Goldmedaille im Speed-Klettern gewonnen. Die 30 Jahre alte Polin spurtete die 15 Meter hohe genormte Wand im Finale in 6,10 Sekunden nach oben und war damit 0,08 Sekunden schneller als die Chinesin Deng Lijuan. Das Duell um Bronze gewann Aleksandra Kalucka aus Polen (6,53) gegen Rajiah Sallsabillah aus Indonesien (8,24). Deutsche Speed-Kletterinnen hatten sich nicht für die Spiele in Paris qualifiziert.

Miroslaw hatte beim Vorkampf zwei Tage zuvor gleich zweimal ihren bisherigen Weltrekord von 6,24 Sekunden verbessert. Zunächst drückte sie die Zeit in der Qualifikation auf 6,21 Sekunden. Im folgenden Ausscheidungsduell senkte sie die Marke auf 6,06 Sekunden. Den Weltrekord bei den Männern, die ihr Finale am Donnerstag bestreiten, hält Sam Watson aus den USA. Er verbesserte seine eigene Bestmarke beim Vorkampf am Dienstag von 4,79 auf 4,75 Sekunden.

Bei der olympischen Premiere des Sportkletterns 2021 in Tokio hatte es nur einen Kombinationswettbewerb bestehend aus den drei Disziplinen Speed, Boulder und Lead gegeben. Diesmal bestreiten die Schnell-Kletterer einen eigenen Wettkampf, daneben gibt es Medaillen für die Kombination aus Boulder und Lead.