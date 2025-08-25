Poschart ins Athletenkomitee der World Games gewählt

Flossenschwimmer Max Poschart ist als einer von sieben internationalen Vertretern in das Athletenkomitee der World Games gewählt worden. Das gab die International World Games Association (IWGA) am Montag rund eine Woche nach dem Ende der diejährigen Multisportveranstaltung für nicht-olympische Sportarten im chinesischen Chengdu bekannt.

Poschart hatte dort bei der Eröffnungsfeier am 7. August zusammen mit Rettungsschwimmerin Nina Holt die deutsche Fahne getragen. Wie schon 2022 in Birmingham/USA holte er Gold über 100 m, der 30-Jährige siegte zudem in der Staffel über 4x50 m und 4x100 m.

Die Amtszeit im Athletenkomitee der IWGA läuft von 2025 bis 2029. Bis Oktober kann der spanische IWGA-Präsident José Perurena López zwei weitere Komitee-Mitglieder bestimmen, anschließend findet die erste Sitzung statt, bei der die Mitglieder ihren Vorsitzenden wählen. Dieser fungiert dann wiederum zusätzlich als Mitglied des IWGA-Exekutivkomitees.

Die World Games sind die größte und wichtigste Bühne für die Athletinnen und Athletinnen des nicht-olympischen Sports. Mit 17 Gold-, 14 Silber- und 14 Bronzemedaillen hatte das deutsche Team die 12. Auflage des Multisportevents in China im Medaillenspiegel auf Rang zwei hinter dem überragenden Gastgeber (36-17-11) beendet. 2029 finden die World Games in Karlsruhe statt.