Preuß führt Frauen-Staffel zu zweitem Sieg

Franziska Preuß hat die deutsche Biathlon-Staffel mit einer Galavorstellung erstmals seit acht Jahren zu zwei Siegen nacheinander geführt. Das Quartett mit Stefanie Scherer, Selina Grotian, Sophia Schneider und der Gesamtweltcupführenden triumphierte beim Heimweltcup in Ruhpolding mit lediglich vier Nachladern, nach 4x6 Kilometern lief Preuß 17,4 Sekunden vor Norwegen ins Ziel. Zwei Erfolge nacheinander waren den DSV-Skijägerinnen zuletzt im Frühjahr 2017 zur Glanzzeit von Laura Dahlmeier gelungen.

Staffel-Debütantin Scherer spielte mit nur einem Nachlader ihre Qualität am Schießstand aus, übergab nach schwacher Schlussrunde dennoch mit 25 Sekunden Rückstand nur als Neunte. Doch Grotian schloss mit nur einem Extraschuss und der schnellsten Laufzeit auf ihrer Runde die Lücke nach vorne. Nach zwei Nachladern im Liegendanschlag übernahm Schneider mit einer fehlerfreien Stehendserie vor 20.500 Zuschauern sogar die Führung, doch Schweden und Norwegen liefen nochmals heran.

Preuß zog dann ohne Fehlschuss schon im Liegendanschlag davon - und ließ stehend mit einer Schnellfeuereinlage nichts mehr anbrennen. Nach einem enttäuschenden siebten Platz in Kontiolahti hatte das deutsche Team in Hochfilzen in der Besetzung Vanessa Voigt, Julia Tannheimer, Grotian und Preuß den ersten Staffelsieg seit vier Jahren geholt. Die kurzfristigen krankheitsbedingten Ausfälle von Voigt und Tannheimer konnte das neuformierte Quartett in Ruhpolding sehr gut auffangen.

Zum Abschluss der deutschen Wochen folgt am Sonntag noch der Massenstart (15.00 Uhr/ARD und Eurosport). Neben Grotian wird die Gesamtweltcupführende Preuß über die 12,5 Kilometer antreten, nach ihrem zweiten Platz im Einzel beträgt das Polster auf Lou Jeanmonnot 101 Punkte. Ab Donnerstag geht es dann mit der WM-Generalprobe in Antholz weiter, wo ein Großteil des deutschen Teams auch seine Vorbereitung auf den Jahreshöhepunkt in Lenzerheide (12. bis 23. Februar) bestreiten wird.