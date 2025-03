Preuß: Gesamtweltcup "einer meiner größten Träume"

Biathletin Franziska Preuß hat nach ihrem WM-Höhenflug im Saisonendspurt noch ein ganz großes Ziel. "Der Gesamtweltcup ist mir sehr wichtig zu gewinnen. Das wäre einer meiner größten Träume, wenn man so etwas gewinnen darf. Das ist eine sehr hohe Auszeichnung als Sportlerin, wenn man das schafft, von November bis März gute Leistungen zu bringen", sagte die 30-Jährige bei Blickpunkt Sport im Bayerischen Fernsehen.

Es gehöre natürlich "so viel zusammen, man muss gesund bleiben, man muss materialtechnisch dabei sein, man muss einen klaren Kopf am Schießstand haben, die Form muss immer konstant gut sein", betonte Preuß. Aber sie werde "alles dafür geben, und ich bin wirklich motiviert für die letzten drei Wochen und freue mich darauf".

Die Gesamtweltcupführende geht mit einem Vorsprung von 92 Punkten auf die Französin Lou Jeanmonnot in die verbleibenden sieben Rennen. Am Freitag (18.25 Uhr) geht es nach der WM beim Weltcup in Nove Mesto mit dem Sprint über 7,5 km weiter. Danach folgen noch die Stationen auf der Pokljuka (13. bis 16.3.) und am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23.3.).

Preuß hatte zuletzt bei der WM in Lenzerheide vier Medaillen gewonnen, darunter Gold in der Verfolgung und Silber im Sprint. Es war die Krönung ihrer bisherigen Karriere, nachdem sie in den Jahren zuvor immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Preuß ließ sich daher im Frühjahr 2024 an der Nasenscheidewand operieren und beschritt in der Saisonvorbereitung neue Wege.

"Als Sportlerin muss man Verantwortung für sich selbst übernehmen. Ich wollte dann auch selber Schuld sein und das auch selbst in die Hand nehmen, wenn es läuft oder wenn es nicht läuft. Man muss natürlich mutig sein", sagte Preuß im BR. Es mache einen "als Sportler noch stärker, wenn man da Verantwortung übernimmt. Man hinterfragt sich selber viel mehr."