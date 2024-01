Preuß mit erfolgreicher Oberhof-Rückkehr: "So macht es Spaß"

Anzeige

Vor einem Jahr noch die Heim-WM verpasst, nun auf dem Podest: Biathletin Franziska Preuß hat mit ihrem zweiten Platz im Sprint eine erfolgreiche Rückkehr nach Oberhof gefeiert. "Im Vergleich zum letzten Jahr habe ich eine ganz andere Energie", jubelte die 29-Jährige: "So macht es einfach deutlich mehr Spaß."

Ihren letzten Auftritt im Thüringer Wald hatte Preuß noch kurzfristig absagen müssen, der Körper machte einfach nicht mit. Und so blieb bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Frühjahr nur die schmerzhafte Zuschauerrolle.

"Als letztes Jahr die Rennen hier waren, war ich in Thailand", sagte Preuß: "Eine komplett andere Welt." Doch jetzt kann die Biathletin darüber lachen. "Der Oberhofer Charme kann mit Thailand nicht ganz mithalten", scherzte Preuß. Dennoch sei sie "mega froh, dass ich wieder dabei bin. Die Pause hat die gewünschte Wirkung gehabt."

Am Samstag (14.40 Uhr/ARD und Eurosport) geht Preuß mit nur 4,4 Sekunden Rückstand auf die französische Überfliegerin Justine Braisaz-Bouchet in die Verfolgung. "Wahnsinn. Großen Respekt an sie", adelte Preuß ihre Konkurrentin, die in der letzten Runde einen Rückstand von 24,1 Sekunden auf die Deutsche gedreht hatte: "Aber wir machen es morgen den Franzosen schwer. Wir sind sehr motiviert."