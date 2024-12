Preuß siegt im Gelben Trikot - Voigt Dritte

Franziska Preuß ist mit einer Gala im Gelben Trikot zu ihrem dritten Sieg im Weltcup gestürmt. Die 30-Jährige triumphierte nach Platz zwei im Sprint in der Verfolgung von Annecy-Le Grand Bornand, trotz eines Fehlers hatte sie nach 10 Kilometern 27,3 Sekunden Vorsprung auf die Französin Julia Simon. Die fehlerfreie Vanessa Voigt wurde mit 44,3 Sekunden Rückstand Dritte. Preuß hatte noch am Freitag im Sprint über Halsschmerzen geklagt und anschließend auf die obligatorischen Interviews verzichtet.

"Ich bin froh, dass ich gelaufen bin", sagte Preuß in der ARD: "Ich habe ganz gut reagiert, habe mich gleich ins Bett gelegt, als ich heimgekommen bin. Es geht mir wieder einen Tick besser. Mega cooles Rennen, das letzte Schießen war eine Challenge. Ich bin sehr zufrieden, wie es gegangen ist. Es hätte nach gestern auch anders laufen können."

Dennoch schaffte sie am Samstag nach dem Sprint von Hochfilzen ihren zweiten Saisonsieg, zuvor hatte sie im Januar 2019 den Massenstart von Ruhpolding gewonnen. Ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf die auf Rang 18 platzierte Französin Lou Jeanmonnot baute sie auf 165 Punkte aus. In sieben Saisonrennen war die deutsche Top-Biathletin nie schlechter als Fünfte, wurde zuvor schon zweimal Dritte, sowie je einmal Erste und Zweite.

Preuß zog schon beim ersten Schießen an Sprintsiegerin Justine Braisaz-Bouchet vorbei und ließ sich trotz eines Fehlers im ersten Stehendanschlag nicht mehr einholen. Damit übernahm sie auch die Führung im Verfolgungsweltcup. Voigt schob sich im letzten Schießen nervenstark auf Rang drei nach vorne. Selina Grotian (2 Strafrunden/+1:24,7 Minuten) stürzte auf der ersten Runde, dabei brach die Bindung an einem Ski. Dadurch war die als Fünfte gestartete 20-Jährige chancenlos, fiel auf Platz 14 zurück.

Als letztes Weltcup-Rennen des Jahres steht am Sonntag (14.45 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) ein Massenstart an, für Preuß und Voigt geht es am 28. Dezember noch zum Biathlon auf Schalke. Die 19 Jahre alte Julia Tannheimer verzichtete in der Verfolgung aus gesundheitlichen Gründen auf einen Start, über eine Teilnahme am Massenstart wird kurzfristig entschieden.