Preuß sieht sich für Verfolger "in Schlagdistanz"

Biathletin Franziska Preuß hat trotz ihres neunten Platzes im Sprint für die Verfolgung das Podest fest im Visier. "Das Positive muss man auch sehen", sagte die 29-Jährige nach ihren zwei Fehlern im Stehendanschlag: "Läuferisch habe ich mich echt gut gefühlt, liegend sicher. An Sonntag gibt es eine neue Chance." Mit einem Rückstand von 32 Sekunden auf Rang drei sei über die 10 Kilometer (12.30 Uhr/ZDF und Eurosport) das Podest "in Schlagdistanz".

Preuß sei "in guter Stimmung", verriet Sverre Olsbu Röiseland: "Sie war sehr happy mit dem Laufen, weil sie sieht, dass sie näher kommt. Das Schießen war nicht das beste, aber sie ist bereit für die Verfolgung." Die Bayerin Preuß hatte mit 31 Sekunden Rückstand die sechstbeste Laufzeit. "Sie hat so viele gute Rennen am Schießstand gemacht, wir können nicht immer null erwarten", sagte der Frauen-Coach weiter: "Sie ist voll im Kampf ums Podium."

Das gilt auch für die sogar sechstplatzierte Janina Hettich-Walz. "Wenn ich am Schießstand wieder ordentlich arbeite, ist da einiges drin", sagte die 27-Jährige: "In Lenzerheide war ich im Verfolger gut dabei, habe bis zuletzt um das Podest gekämpft." Normalerweise liege ihr ein Rennen "mit vier Schießen" ohnehin besser.