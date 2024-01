Preuß starke Zweite im Sprint von Oberhof

Anzeige

Biathletin Franziska Preuß hat beim Heimweltcup in Oberhof ihren zweiten Weltcupsieg erneut nur ganz knapp verpasst. Die 29-Jährige kam im Sprint über 7,5 Kilometer dank fehlerfreiem Schießen auf einen starken zweiten Rang und lag nur 4,4 Sekunden hinter der mit zwei Fehlern belasteten Französin Justine Braisaz-Bouchet. Die beste Läuferin im Feld drehte auf der Schlussrunde noch einen Rückstand von 24,1 Sekunden in ihren vierten Sieg in Serie um.

Für Preuß war es bereits der dritte zweite Platz des Winters, ihren einzigen Weltcuperfolg hatte sie im Januar 2019 im Massenstart von Ruhpolding gefeiert. Dahinter stellte Janina Hettich-Walz (0 Strafrunden/+23,8 Sekunden) als Fünfte ihr bestes Weltcupergebnis ein. Zu ihrem ersten Podestplatz fehlten auf die drittplatzierte Sophie Chauveau (1/+4,6) aus Frankreich knapp 20 Sekunden.

Im Vorjahr hatte sich die mittlerweile zurückgetretene Denise Herrmann-Wick im Sprint an gleicher Stelle zur Weltmeisterin gekrönt. Die Thüringerin Vanessa Voigt (0/+53,2) wurde bei ihrem Heimrennen 13., knapp dahinter kam Sophia Schneider (1/+54,3) beim Comeback nach Krankheit auf Platz 15.

Am Samstag gehen die Frauen somit mit guter Ausgangsposition in die Verfolgung über 10 Kilometer (14.40 Uhr), dann soll es im Thüringer Wald auch deutlich kälter werden. Am Sonntag (14.25 Uhr/jeweils ARD und Eurosport) streben die Frauen in der Staffel nach ihrem fünften Rang von Hochfilzen wieder nach dem Podest.