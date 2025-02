Preuß und Strelow laufen im Single Mixed

Franziska Preuß greift im Single Mixed bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Lenzerheide nach ihrer vierten Medaille. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, bildet die Gesamtweltcupführende gemeinsam mit Schnellschütze Justus Strelow das deutsche Duo am Donnerstag (16.05 Uhr/ARD und Eurosport). Während der 28-Jährige seit Jahren für Deutschland im kleinsten Teamwettbewerb gesetzt ist, war Preuß zuletzt im März 2022 in Otepää im Single Mixed gelaufen.

"Es gab dieses Jahr zwei Single Mixed und wir waren zweimal auf dem Podium", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "Wir haben eine saustarke Franziska Preuß und einen Justus Strelow, der gezeigt hat, dass er diese Single Mixed kann. Mit ihm ist keiner gerne am Schießstand. Von daher kann das eine Kombi sein, die wirklich gut matchen kann. Wir gehen extrem positiv rein und haben was vor." Allerdings sei die Single Mixed "ein brutal umkämpfter Wettkampf".

Strelows gewohnte Partnerin Vanessa Voigt hatte vor der WM wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme vorzeitig ihre Saison beendet. Der noch junge Wettbewerb wird erst zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft ausgetragen. Die einzige deutsche Medaille holten bislang Preuß und Erik Lesser 2020 in Antholz mit Silber. Im Weltcup gab es bislang nur einen deutschen Sieg in der Vorsaison von Strelow und Voigt ebenfalls in Antholz.

Aufgrund der Galaform von Preuß und der Schießqualitäten von Strelow zählt Deutschland diesmal zum engsten Favoritenkreis neben Frankreich und Norwegen. Die beiden Deutschen gehörten bereits zur bronzenen Mixed-Staffel zum Auftakt, zudem gewann Preuß Gold im Verfolger und Silber im Sprint.