Priorität Sydney-Marathon: Hassan will auf WM verzichten

Marathon-Olympiasiegerin Sifan Hassan plant, auf die anstehenden Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio (13. bis 21. September) zu verzichten, um sich voll und ganz auf den am Sonntag stattfindenden Sydney-Marathon konzentrieren zu können. Der Zeitrahmen bis zu WM sei zu knapp, "ich weiß nicht einmal, ob ich mich in zwei oder drei Wochen erholen werde", sagte die 32-Jährige.

Für die in Äthiopien geborene Niederländerin sei es eine "schwere Entscheidung" gewesen, "weil ich noch nie eine Weltmeisterschaft ausgelassen habe." Der Sydney-Marathon jedoch feiert in diesem Jahr seine Premiere als Teil der World-Marathon Majors. "Ich möchte unbedingt dabei sein", sagte Hassan, denn es sei "der erste große Marathon" in Australien. Bei den Männer wird unter anderem der zweimalige Olympiasieger Eliud Kipchoge antreten.

Hassan hatte sich vor ihrem Paris-Gold bereits in Tokio 2021 sowohl über die 5000 Meter als auch die 10.000 Meter zur Olympiasiegerin gekürt.